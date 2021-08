«Le purgatoire des intimes»: oser dépasser les limites

À Longueuil, un salon de massage anonyme accueille le tournage du «Purgatoire des intimes». Sa particularité? Le film est réalisé par Philippe Cormier, 21 ans, et met en vedette Normand D’Amour, Sonia Vachon, Anne Casabonne ainsi que Lysandre Nadeau, pour ne citer qu’eux.

Normand D’Amour, «contacté via son agente» par Philippe Cormier, a trouvé son rôle d’Alain «très, très intéressant». Le personnage d’Alain Landriault, que son interprète décrit comme «un homme sur le spectre [de l’autisme]» entretient, à la mort de sa mère, des relations troubles avec les femmes qui peuplent sa vie, indique l’acteur à lors de la visite du plateau effectuée par l’Agence QMI la semaine dernière.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Nouvelle vague?

On n’en saura pas plus de ce film pour lequel Philippe Cormier avoue «essayer de faire ce qui n’est pas permis à l’écran, c’est le défi, mais c’est ce qui nourrit ma créativité». Malgré son jeune âge, le cinéaste en est déjà à son deuxième long métrage. Le premier, «Lorsque le coeur dérange», tourné en pleine pandémie lorsque les scènes d’intimité étaient interdites, sera disponible sur une plateforme en ligne bientôt.

Le cinéaste promet un mélange détonnant pour «Le purgatoire des intimes», pour lequel il vise «une sortie en salle à la fin du printemps 2022». Au total, un budget d’environ 650 000 $ entièrement privé, sans subventions, «22 jours de tournage en ligne» avec une équipe composée d’entre «25 et 40 personnes, dépendant des journées».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le sujet est «assez glauque et l’esthétique "clashe" beaucoup. On est dans une esthétique très années 1980 et l’histoire est actuelle. Je pense que c’est le genre de film qui peut plaire à tous les publics et qui peut aussi ouvrir des horizons.»

Son incroyable énergie «n’est pas encore un défaut, c’est encore une qualité», dit celui qui enchaîne les projets. «Quand la pandémie a commencé, je ne pouvais pas faire de film alors j’ai commencé un balado sur Spotify. Je devais absolument faire quelque chose d’artistique, qui me permettait de parler avec des gens.» Et maintenant que les tournages ont repris, il avoue avoir «comme objectif de faire un film par année.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«J’ai besoin de toujours être occupé, de toujours être fatigué. Quand j’ai une journée de congé, je la trouve plate», souligne celui qui indique être «déjà en train de penser au prochain film».

Invité à donner sa vision du cinéma de chez nous, Philippe Cormier n’hésite pas. «Depuis 2017-2018, "La déesse des mouches à feu", "La femme de mon frère", "Chien de garde", "Souterrain", tout ce cinéma – de femmes – qui me parle beaucoup, est un vent de fraîcheur. Ce sont les mêmes histoires [qu’avant], mais vues autrement. Même si le personnage principal est un homme, il va être apporté autrement s’il est montré par une femme. Je trouve ça super important.»

Lysandre Nadeau en rayon de soleil

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Dans «Le purgatoire des intimes», la youtubeuse Lysandre Nadeau s’appelle Sunshine. Elle a obtenu le rôle après le désistement de l’actrice originale.

«Je suis une masseuse érotique», explique-t-elle à la sortie du tournage d’une scène dans un salon de massage. Cela fait maintenant 11 ans que je suis sur les réseaux sociaux et c’est vraiment une petite partie de ce que je fais», précise Lysandre Nadeau lorsqu’on lui demande si, entre un rôle de masseuse et sa présence sur OnlyFans, elle n’a pas peur d’être «type castée».

À l’ère post-#moiaussi, «certaines femmes vont être "empowered" par la nudité, d’autres par la pudeur. Et l’un est équivalent à l’autre», de conclure Lysandre Nadeau.