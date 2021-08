Vous connaissez les cinq C ?

Ce sont les cinq principes que vous devez respecter lorsque vous édictez des règles.

Pour que vos règles soient comprises et suivies par le plus de gens possible, elles doivent être Claires, Constantes, Concrètes, Cohérentes et Conséquentes.

PRÊCHER PAR L’EXEMPLE

Prenons par exemple le fameux passeport vaccinal.

Le gouvernement veut l’imposer – entre autres – aux gyms, aux restos et aux bars.

Personnellement, je n’ai aucun problème avec ça.

Mais pourquoi le gouvernement ne prêche-t-il pas par l’exemple en l’imposant aux institutions qu’il contrôle, c’est-à-dire les casinos, les succursales de la SAQ et de la SQDC et l’Assemblée nationale, où travaillent plus de 600 personnes ?

Ça serait cohérent, non ?

Et ça serait clair !

Mais non : on l’impose, mais de façon tout à fait arbitraire. On devra montrer patte blanche pour entrer dans une salle de spectacle, mais pas dans un lieu de culte.

Euh... Pourquoi ?

Le virus se pousse lorsqu’il entend des gens prier ?

LES DIX COMMANDEMENTS

Regardez les règles imposées par les gardiens de la morale qui ne cessent de nous faire la leçon, depuis quelque temps.

Il n’y a strictement rien à comprendre.

Des vedettes sont condamnées au bûcher pour avoir raconté une blague de mauvais goût ou s’être trempé le moineau dans un verre à cocktail alors que d’autres qui ont commis des fautes autrement plus graves (comme laisser filtrer des informations sensibles à des criminels recherchés pour meurtre) sont pardonnées et réhabilitées.

Elle est où la logique ? Il n’y en a pas.

C’est le règne de l’arbitraire.

Si tu fais partie de la gang, on va te protéger, mais si tu ne fais pas partie de la gang, on va te traîner dans la boue et saloper ta réputation jusqu’à ce que tu ne puisses même plus être figurant pour une pub de colle à dentiers destinée à être diffusée à trois heures du matin à la télé communautaire de Rivière-aux-Graines.

Si au moins nos bons petits curés édictaient des règles claires et cohérentes (les dix commandements de l’Église du Saint-Plateau), on saurait comment agir.

Mais non.

Les sentences données par nos Soldats de la justice sociale varient selon la race, le sexe, les opinions politiques et l’orientation sexuelle des « contrevenants ».

Tu es de gauche ? On va se contenter de te taper sur les doigts.

Tu es de droite ? Vite, au bûcher !

Parfois, il y a des conséquences à tes écarts de conduite, parfois non.

On y va selon la tête du client.

PARCE QUE

C’est comme si tu jouais à un jeu de société et que les règles changeaient constamment.

Ce manque de clarté, de constance et de cohérence dans les règles à suivre est la meilleure façon de foutre le bordel et d’affaiblir la cohésion sociale.

La gestion de la pandémie était remplie d’incohérences du genre.

On ne savait jamais sur quel pied danser.

On ne le sait toujours pas.

On va obliger les travailleurs de la santé à se faire vacciner, mais pas les profs.

Pourquoi ? Aucune idée.

C’est comme ça.

Parce que.

Or, désolé, mais « parce que » n’est pas une réponse.

On n’a pas sept ans.