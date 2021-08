Longueuil: il table sur une hausse «responsable» des taxes

Façon originale de se faire démarquer, Jacques Létourneau et Action Longueuil, le parti de la mairesse actuelle, proposent d’augmenter les taxes municipales en cas de victoire électorale.

La hausse serait «modérée» et «responsable», indexée sur l’inflation annuelle. Selon le parti, elle correspondrait à environ 60 $ pour une maison unifamiliale moyenne.

«Pour assurer la santé financière de la ville et maintenir un niveau de service qui répond aux attentes des citoyens, nous ne croyons pas que le gel de taxes est la bonne voie à suivre», a déclaré M. Létourneau, le candidat à la mairie pour Action Longueuil.

Il assure que les excédents budgétaires de taxation seraient réinvestis dans les services aux résidents et dans des projets citoyens.

«Les citoyens paient des taxes pour avoir des services efficaces, de belles rues et des loisirs à la hauteur de leurs attentes. Si on gèle les taxes, Longueuil se retrouvera avec des manques à gagner, et donc l’administration devra faire des choix déchirants», a ajouté M. Létourneau.

La mairesse actuelle de la municipalité, Sylvie Parent, avait déclaré en février dernier qu’elle ne solliciterait pas un deuxième mandat, après avoir été élue en 2017 avec Action Longueuil.

Trois autres candidats sont également en lice pour remporter la mairie lors des prochaines élections, le 7 novembre prochain.

Députée à l'Assemblée nationale du Québec, Catherine Fournier a décidé d’aller vers la politique municipale avec Coalition Longueuil, qu’elle vient de fonder.

De son côté, Josée Latendresse tentera à nouveau de se faire élire avec le parti Longueuil Ensemble, un nouveau parti. En 2017, elle avait perdu par seulement 110 voix contre Sylvie Parent.

Enfin, Jean-Marc Léveillé, un homme d’affaires qui a notamment été PDG de l’Orchestre symphonique de Longueuil, prendra la tête de Longueuil citoyen, qui compte déjà sept élus sur 17 sièges à l’hôtel de ville.