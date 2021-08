O’Toole promet aux travailleurs une chaise à la table des décisions

Les conservateurs d’Erin O’Toole proposent aux travailleurs d’avoir leur mot à dire au sein de la direction des grandes entreprises.

• À lire aussi: Le NPD veut couper court les subventions aux pétrolières

• À lire aussi: Trudeau veut engager 7500 médecins et infirmières

• À lire aussi: Le Bloc québécois tape sur le clou de l’éthique

«Pour que les besoins des travailleurs soient entendus, un gouvernement conservateur va exiger que les employeurs sous réglementation fédérale avec plus de mille employés ou un revenu annuel de plus de cent millions de dollars fassent une place aux travailleurs dans leur conseil d’administration», a promis M. O’Toole, lundi.

«C’est simple : les travailleurs vont avoir une place à la table des décisions.»

Cette mesure ne s’appliquerait toutefois qu’aux entreprises agissant sous réglementation fédérale, comme notamment l’industrie aérospatiale, le camionnage, l’expédition maritime, le transport ferroviaire, le pétrole, le gaz, les mines, les télécommunications et les services bancaires.

«Je vais travailler avec les syndicats pour leurs membres qui ont besoin d’un plan pour une relance économique dans tous les secteurs de notre économie et dans toutes les régions de notre pays», a promis le chef conservateur.

Celui-ci a d’ailleurs offert son opinion sur le libre-échange lors de la période de questions.

«Je soutiens le libre-échange, mais le libre-échange entre pays libres, et non les pays qui torpillent le système international aux dépens de nos travailleurs et de nos valeurs», a-t-il dit dans une pointe à peine voilée envers la Chine.

M. O’Toole est aussi d’avis que les relations avec les États-Unis sont «au plus bas» depuis l’arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, une situation qu'il vise à rétablir.

À VOIR AUSSI...