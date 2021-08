Pandémie: les Canadiens ont pu réduire leurs dettes de façon notable

Si les dettes hypothécaires des Canadiens ont affiché une croissance hors de l’ordinaire durant la pandémie, les autres types de dettes — qui ne concernent pas leur hypothèque — ont enregistré une baisse record durant la même période, marquée par une forte capacité de remboursement.

Il s’agit d’une des principales conclusions d’une étude de Statistique Canada publiée lundi.

«Du début de la pandémie à janvier 2021, la dette hypothécaire a affiché une croissance sans précédent de 99,6 milliards $, laquelle est attribuable à la hausse des prix des maisons — en particulier les maisons unifamiliales — partout au pays, peut-on lire dans un communiqué présentant l’étude. À l'inverse, la dette non hypothécaire a enregistré une baisse record de 20,6 milliards $ au cours de la même période, principalement en raison du repli de 16,6 milliards $ de l'endettement par carte de crédit.»

«Un an après le début de la pandémie, l'endettement des ménages canadiens se chiffrait à environ 2,5 billions $, dont les deux tiers étaient des dettes hypothécaires, et le tiers, d’autres types de dettes», comme les prêts pour l'achat d'une voiture ou pour la rénovation domiciliaire, des remboursements de carte de crédit ou toute autre obligation financière.

Le phénomène s’explique par le fait que les Canadiens ont vu leur revenu disponible augmenter pendant la pandémie, «notamment en raison des occasions de dépenser limitées pendant les périodes de confinement et du soutien financier fourni par les gouvernements (par exemple, la PCU ou la bonification du régime d'assurance-emploi) pour compenser les pertes de salaires», a souligné l’agence fédérale.

Selon son analyse, «le niveau d’épargne annuelle globale en 2020 était presque au même niveau que celui des sept années précédentes combinées».

Cela s’est donc traduit par un remboursement, dans des proportions records, de dettes non hypothécaires coûteuses.

«Par exemple, le solde impayé des cartes de crédit a diminué, passant de 90,6 milliards $, juste avant la pandémie en février 2020, à 74 milliards $ en janvier 2021, ce qui représente une baisse de 18,3% en moins d'un an, fait remarquer Statistique Canada dans son étude. À titre de comparaison, au cours des 20 ans ayant précédé la pandémie, le solde impayé des cartes de crédit s'est accru de 20,7% en moyenne par année.»

Autre constatation dans l'analyse, allant dans le même sens: «En recul d’une année à l’autre du solde de l’encours de la dette non hypothécaire a été constaté pour la première fois en près de trois décennies en mai 2020.» «La croissance est demeurée négative pendant toute l’année 2020 jusqu’en 2021, les soldes de mars 2021 étant toujours inférieurs de 11,5 milliards $ à leur niveau d’avant la pandémie.»

En outre, «les réductions les plus importantes du niveau d'endettement ont été observées chez les Canadiens ayant les plus faibles cotes de crédit», mentionne l’étude.

«Le revenu disponible et le taux d’épargne sont demeurés élevés jusqu’à la fin de l’année 2020 et en 2021, car le soutien continu de tous les ordres de gouvernement, par le truchement de transferts directs et de subventions aux entreprises, a continué d’appuyer les revenus des ménages.»

Toutefois, l’analyse de Statistique Canada précise qu’en ce qui a trait aux nouveaux emprunts, une reprise a été constatée, ceux-ci atteignant même des sommets.

«Bien que les mesures plus récentes des gouvernements provinciaux, en réponse à la COVID-19, aient été diverses, l’assouplissement général des restrictions en 2021 a entraîné une forte augmentation des nouveaux emprunts non hypothécaires, l’emprunt en avril ayant atteint un record inégalé depuis 2010, année à laquelle ces données ont commencé à être recueillies. Alors que l’activité d’emprunt a atteint son plus bas niveau au cours de la pandémie en mars et en avril 2020, les nouveaux emprunts ont connu une croissance d’une année à l’autre exceptionnelle en mars et en avril 2021.»

Cette étude de Statistique Canada sur la dette non hypothécaire des Canadiens publiée lundi avait été précédée d’une étude semblable en février dernier sur leur dette hypothécaire.