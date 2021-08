Passeport vaccinal: la Colombie-Britannique emboîte le pas

Le passeport vaccinal sera mis en place en Colombie-Britannique à compter de la mi-septembre, a annoncé le gouvernement provincial lundi.

La preuve vaccinale sera ainsi exigée aux gens de 12 ans et plus à l’entrée des événements sociaux et sportifs intérieurs, mais aussi des salles de restaurant, des terrasses, des gyms, des casinos et des événements organisés en salle, comme les conférences et les mariages. Elle sera aussi nécessaire pour les résidents des établissements postsecondaires.

À compter du 13 septembre, une dose de vaccin sera requise pour entrer dans ces lieux et d'ici le 24 octobre, les gens devront être complètement vaccinés depuis au moins sept jours.

«Les vaccins sont notre billet pour mettre cette pandémie derrière nous», a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan.

«Alors que notre taux de vaccination continue d'augmenter, nous constatons toujours des vagues de transmission principalement parmi ceux qui ne sont pas complètement vaccinés. Ces nouvelles mesures aideront à réduire la transmission et à assurer la sécurité de nos communautés», a souligné la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry.

PHOTO COURTOISIE

Ce nouveau passeport sera présent dans la province jusqu’au 31 janvier 2022, au minimum.

À voir aussi