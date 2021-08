Se battre pour le masque

Hélas, le titre de ce billet doit être lu dans le sens littéral. Si une majorité d’Américains appuient le port du masque pour limiter la propagation de la COVID-19, ceux qui s’y opposent sont prêts à en venir aux coups pour éviter de se soumettre à cette mesure.

Selon un sondage Axios/Ipsios, une fois de plus, il faut se tourner vers les partisans républicains pour enregistrer la plus forte opposition à la mesure barrière. De l’extérieur, on peut pointer du doigt certains gouverneurs comme ceux de la Floride ou du Texas, mais bien souvent ils ont fait le choix de ne pas vexer leur base électorale.

Non seulement on ne veut pas porter le masque, mais on pousse la résistance plus loin. Ne pas porter le masque est insuffisant, il faut en interdire l’usage au sein des institutions qui souhaitent y recourir. Ainsi, on encourage les politiciens qui menacent de sanctionner les services gouvernementaux qui oseraient obliger leurs employés à se couvrir.

Le mécontentement est tel qu’on relève maintenant un certain nombre d’incidents violents impliquant des opposants à la mesure pourtant fortement conseillée par la santé publique. On rapporte, par exemple, qu’un gestionnaire d’une commission scolaire du Texas a dû faire parvenir un message d’apaisement aux parents. Dans sa missive, il rapportait des agressions verbales et physiques sur des enseignants.

On ne peut encore parler de vague de gestes violents, mais le cas du Texas n’est pas isolé. D’autres incidents ont été rapportés en Caroline du Nord, en Californie, au Kansas, en Pennsylvanie et au Nevada. Pour ces deux derniers États, les disputes au sein d’organisations scolaires ont dégénéré au point où on a dû faire intervenir les forces de l’ordre pour rétablir la paix.

Je ne crois pas verser dans le sensationnalisme si j’écris que la situation peut encore dégénérer. Pourquoi? Parce qu’à la grandeur du pays, autant dans le secteur privé que dans le public, de nombreux décideurs obligent les mesures barrières et la vaccination.

Comment réagiront les opposants face à la contrainte? Leur définition tordue de la liberté et celle du respect de la charte des droits ne s’embarrassent pas du bien commun et encore moins des avis des experts de la santé publique.

Dans leur cas, il n’est plus question de discuter ou de remettre en question les scientifiques ou le comportement des dirigeants politiques, attitude légitime et souhaitable en démocratie. Ils se perçoivent plutôt comme les héritiers des patriotes de 1776.

Les pères fondateurs, représentants de la philosophie des lumières et prônant la suprématie de la raison, seraient sans doute fort intrigués qu’on puisse aujourd’hui les associer à des manifestants pour qui le savoir scientifique n’est qu’une opinion parmi d’autres.