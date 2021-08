Le sud-ouest du Québec: il fera encore très chaud cette semaine

La vague de chaleur qui touche depuis vendredi le sud-ouest et le sud-est du Québec se poursuit cette semaine avec son indice humidex frôlant les 38 °C.

Environnement Canada a émis lundi un avertissement de chaleur extrême pour plusieurs secteurs, notamment Montréal, l’Outaouais, la Mauricie, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière.

Des températures maximales de 30 °C à 32 °C sont attendues lundi pour la majeure partie des secteurs concernés par l’avertissement de chaleur.

À Montréal et ses environs, l’agence fédérale prévoit un temps généralement nuageux avec 30% de probabilité d’averses, mais chaud, y compris la nuit où le mercure dépassera les 20 °C, durant les trois prochaines journées.

À Québec et dans l’Estrie, il y aura une alternance de soleil et de nuages, mais avec un indice humidex de 37 °C. Les mêmes conditions seront en vigueur mardi et mercredi.

Le temps chaud persistera jusqu’à jeudi avec des pics de 33 °C pour Montréal mercredi, avant l’arrivée d’un système dépressionnaire qui fera baisser les températures à partir de vendredi.

«Un changement de masse d'air est attendu vendredi. Les températures seront saisonnières et le fond de l'air sera beaucoup plus sec», a indiqué l’agence fédérale.

