Surchauffe immobilière: baisse de 40 à 50% du chiffre d’affaires des inspecteurs en bâtiment

Les inspecteurs en bâtiment ont enregistré «une baisse assez importante» de leur chiffre d’affaires pendant la pandémie.

• À lire aussi: Inspection et immobilier: un système de collusion dénoncé

«On parle de 40-50%», a indiqué Martin Lantagne, propriétaire de Les Inspections One Spec inc., en entrevue à l’émission «À vos affaires».

Selon lui, cette baisse s’explique entre autres en raison de la surchauffe immobilière qu’a connue le Québec dans la dernière année.

«C’est sûr que la rareté des propriétés et le marché qui est très chaud, donc les gens veulent absolument acquérir des propriétés, et ce qu’ils font, c’est qu’ils ne vont pas mettre de clause d’inspection pour réussir à avoir la propriété, malgré les offres d’achat qui sont assez... en valeur ajoutée»,a constaté M. Lantagne.

Une étape utile

Même si l’inspection préachat se fait uniquement de manière visuelle, elle permet tout de même de déceler plusieurs problèmes potentiels sur la propriété.

«On est quand même capable de trouver beaucoup de choses sur une inspection, surtout quand on est très rigoureux pour l’inspection, ça donne une bonne qualité et on aide vraiment les gens dans ce domaine», affirme M. Lantagne.

Au Québec, aucune loi n’oblige une personne qui acquiert un bâtiment à le faire inspecter préalablement à l’achat par un inspecteur en bâtiment certifié. Toutefois, toute personne qui désire pratiquer le métier d’inspecteur en bâtiment devra détenir un certificat de la régie du bâtiment du Québec. Une loi similaire existe aussi en Alberta et la Colombie-Britannique.