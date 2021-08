Trudeau veut engager 7500 médecins et infirmières

Justin Trudeau promet d’engager 7500 médecins de famille et infirmières à travers le pays, et même d’éliminer les listes d’attente dans le système de santé, lesquelles se sont considérablement allongées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Une aide considérable sera accordée aux diplômés qui décideront de s’établir en région. Le premier ministre sortant propose d’annuler les dettes des étudiants qui décident de s’établir en région et d’aider ceux-ci à y établir leurs cliniques.

«Il y a trop de gens dans nos régions qui doivent faire des heures de route pour voir un médecin ou une infirmière. On est capable de faire mieux que ça», a déclaré M. Trudeau, à Halifax, lundi matin, en faisant cette promesse.

Les libéraux veulent aussi faciliter l’accès à des consultations virtuelles avec du personnel médical, un secteur des soins de santé en expansion.

La réduction du temps d’attente, voire l’élimination des listes d’attente serait facilitée par un transfert unique vers les provinces de six milliards $.

M. Trudeau ne s’est toutefois pas prononcé sur une éventuelle augmentation annuelle et soutenable des transferts en santé vers les provinces.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a déclaré, dimanche, que les coûts en santé étaient devenus «insoutenables».

Les premiers ministres provinciaux plaident depuis plus d’un an pour une augmentation substantielle et définitive des transferts en santé du fédéral vers le provincial.

«Il faut régler le problème maintenant parce que c’est les autres ministères qui ont payé pour l’augmentation des coûts en santé, et ce n’est pas seulement depuis cette année que le problème existe», a déclaré M. Dubé, en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.

«Historiquement, la contribution du fédéral approchait 50%. Aujourd’hui, elle est à 22%», a ajouté le ministre des Finances du Québec, Eric Girard.

