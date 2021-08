Une manifestation contre l'impôt unique à Shawinigan

L'enjeu électoral d'un impôt unique géré par Revenu Québec suscite une opposition de plus en plus vive à Shawinigan. Une manifestation dénonçant les impacts appréhendés sur les 2000 emplois du centre fiscal, rebaptisé le Centre national de Vérification et de Recouvrement, aura lieu samedi.

Organisée par le Syndicat des employés de l'impôt avec l'appui de la ville de Shawinigan et du milieu économique, elle sera ponctuée d'une marche sur le site du centre fiscal et de discours.

«Chose certaine il faudra faire une démonstration très claire à l'ensemble des partis politiques en élection que les emplois de Shawinigan doivent rester à Shawinigan et qu'en aucun cas on ne va prendre la chance, si minime soit-elle, qu'ils puissent être déplacés dans une autre province canadienne», a prévenu le maire Michel Angers.

Le chef du Bloc Québécois croit qu'il n'y a pas de risque puisque de toute façon, très peu de déclarations de revenus sont maintenant traitées à Shawinigan. Il demeure toutefois inflexible sur l'enjeu. «L'Assemblée nationale qui est la seule qui parle pour le Québec a voté unanimement en faveur de la déclaration d'impôt unique et nous la défendrons», a tonné Yves-François Blanchet.

Le ministre François-Philippe Champagne, contre l'impôt unique, a fustigé le chef bloquiste. «Si le député de Beloeil-Chambly qui s'appelle un certain Monsieur Blanchet ne veut pas nous aider qu'il ne nous nuise pas. Lui, on le tasse», a lancé de façon cinglante le candidat libéral de Saint-Maurice–Champlain.

Au cours des derniers mois, le Syndicat des employés de l'impôt a tenté sans succès d'obtenir de discuter de la question avec Yves-François Blanchet. Une nouvelle tentative a été faite la semaine dernière sans plus de résultat. «Je peux vous dire qu'on n'a pas été très bien reçu. Je pourrais même dire qu'on l'a été de façon cavalière. Si eux autres (le Bloc) fonctionnent comme ça, nous on ne fonctionne pas de la sorte. On parle à tout le monde», a révélé le conseiller syndical Patrick Bertrand.