Une série d’Amazon tournée au Québec

Les populaires romans policiers de l’auteure canadienne Louise Penny seront adaptés au petit écran pour la plateforme Amazon Prime Video et c’est à Montréal et dans les Cantons-de-l’Est que cette nouvelle série sera tournée, a appris Le Journal.

La production de la série en question, baptisée Three Pines — en référence au village fictif des Cantons-de-l’Est où se déroulent les intrigues des livres de Louise Penny — doit se mettre en branle la semaine prochaine. Cinq blocs de tournage de cinq semaines chacun sont prévus jusqu’à la mi-décembre à Montréal et dans les Cantons-de-l’Est (où réside Louise Penny).

Photo d’archives, Martin Alarie

C’est le studio britannique Left Bank Pictures (The Crown) qui chapeaute le projet en collaboration avec la boîte montréalaise Muse Entertainment. Les noms des acteurs qui joueront dans la série n’ont pas encore été annoncés.

Peu de détails ont filtré pour l’instant au sujet de l’intrigue de la série. Selon un article publié l’an passé sur le site spécialisé Deadline Hollywood, Three Pines mettra en scène le personnage fétiche des romans de Louise Penny, l’inspecteur en chef Armand Gamache de la Sûreté du Québec. Toujours selon Deadline, le réalisateur Sam Donovan (The Crown) sera derrière la caméra pour quatre épisodes de la série, laquelle a été scénarisée par Emilia di Girolamo (Law & Order : UK).

Ce ne sera pas la première fois que l’univers des romans de Louise Penny est porté à l’écran. Son premier roman, Still Life, avait fait l’objet d’un téléfilm produit par la chaîne CBC et mettait en vedette l’acteur britannique Nathaniel Parker dans le rôle de l’inspecteur Gamache.

Photo courtoisie

Un été riche en tournages

Après un été plus difficile l’an passé en raison de la pandémie, les tournages étrangers ont repris de plus belle cette année à Montréal. Depuis le début de l’été, la métropole a accueilli plusieurs productions américaines d’envergure dont le film d’horreur Disappointment Blvd, avec l’acteur Joaquin Phoenix, et le septième volet de la saga Transformers.

En entrevue au Journal le mois dernier, le directeur général du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), Pierre Moreau, a révélé qu’il s’attendait à une année record pour les tournages étrangers en 2021 dans la Belle Province.