Vaccination: «la vulnérabilité des gens plus âgés est encore présente»

Malgré la vaccination contre la COVID-19, «la vulnérabilité des gens plus âgés est encore présente», affirme la pharmacienne Diane Lamarre en entrevue à LCN.

Ce fait explique, entre autres, pourquoi le pourcentage d’hospitalisation observé en Israël semble élevé chez les personnes de 50 ans et plus.

Le pays, qui a complètement vacciné 90,4% de sa population âgée de 50 ans et plus, compte 290 cas sévères de COVID-19 par 100 000 habitants en date du 15 août.

Mais chez les personnes de cette tranche d’âge qui ne sont pas vaccinées, soit 7,9% de la population, Israël enregistre 171 cas sévères par 100 000 habitants.

En comparaison, ce nombre est de 11 cas sévères par 100 000 habitants pour les moins de 50 ans, dont 73% de la population est complètement vaccinée.

Diane Lamarre rappelle qu’il est normal que les personnes plus âgées soient davantage hospitalisées et touchées, malgré la double vaccination, puisqu’elles sont plus vulnérables au virus.

Le vaccin demeure cependant efficace puisqu’il empêche ces personnes vulnérables de mourir de la COVID-19.

