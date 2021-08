Zachary Bolduc signe avec les Blues

Récemment sélectionné au 17e rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), Zachary Bolduc a paraphé son premier contrat professionnel avec les Blues de St. Louis, lundi.

Premier Québécois à entendre son nom lors de l’encan 2021, Bolduc a accepté les détails d’un pacte de trois ans.

L’athlète originaire de Trois-Rivières a joué deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) jusqu’ici, les deux avec l’Océanic de Rimouski. Il a totalisé 40 buts et 81 points en 82 parties.

S’il poursuit son parcours junior, ce sera toutefois avec les Remparts de Québec, qui l’ont acquis au début du mois d'août en retour de trois choix de première ronde et un autre de sixième tour.

«Je me décrirais comme un gars qui peut jouer au centre ou à l'aile, un gars qui peut très bien patiner et qui a un excellent tir, a dit Bolduc, selon le site officiel des Blues. Je peux aussi passer. Je suis créatif avec la rondelle, j'aime créer des jeux. Je peux [jouer un] jeu physique, rapide et habile. Je peux jouer n'importe quel type de jeu.»