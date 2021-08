STRANO, Suzanne née Gagnon



À Mirabel, le 2 février 2021 à l'âge de 72 ans est décédée Mme Suzanne Gagnon. Épouse de M. Jean-Pierre Strano.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, ses arrière-petits-enfants, frères, soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances Dimanche le 29 août de 10h à 12h, pour les amis et collègues de travail et de 14h à 16h pour la famille immédiate au :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même Dimanche à 16h au complexe funéraire dans l'intimité de la famille.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.De plus, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.