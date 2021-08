«3 fois par jour» s’installe sur Zeste

Marilou s’installe à la table de Zeste, cet automne, avec une émission quotidienne originale, du lundi au mercredi.

À travers des rencontres, des discussions, et quelques recettes, la mission de 3 fois par jour & vous est surtout de transformer notre rapport à la nourriture.

L’entrepreneure à la tête du site «3 fois par jour», qui se décline aussi en boutique en ligne d’accessoires et en prêt-à-manger en épicerie, s’est fait courtiser par de nombreux diffuseurs avant d’accepter de transposer sa marque et sa façon de faire sur Zeste.

«Je me sentais prête à assumer cette étape par rapport où j’en suis actuellement dans ma vie, a expliqué Marilou, lors du lancement de saison, mardi. Je m’assume et je ne me sens pas menacé par une grosse équipe autour de moi. Et il y avait le fait que la production était aussi ouverte à ce que je voulais faire. 3 fois par jour & vous n’est pas seulement une émission culinaire, c’est aussi un show de discussions et de rencontres. C’était un bon timing pour moi de me lancer.»

Dans la première émission de la saison, Marilou reçoit le comédien Félix-Antoine Tremblay pour cuisiner deux recettes, mais surtout pour discuter des troubles de comportements alimentaires, comme la boulimie ou l’anorexie, dont elle a déjà souffert. Les recettes sont finalement juste un prétexte à la conversation et à l’échange, et c’est un choix assumé.

Chaque émission est consacrée à un thème précis, avec un invité, comme le diabète, le stress et l’anxiété, l’alimentation pour sportif, les enfants difficiles, le régime végétarien ou encore l’alimentation intuitive avec le nutritionniste Bernard Lavallée.

Émissions originales

Trois autres productions locales sont de retour avec des émissions originales. L’avant-match des foodies présentera une seconde saison inspirée des Jeux olympiques. Martin Juneau et Patrick Marsolais recevront notamment Bruni Surin, Alexandre Depatie ou encore Isabelle Charest. Station Potluck est également de retour avec une foule d’invités très diversifiés, de Mélissa Bedard à Pierre Hébert, en passant par Pier-Luc Funk. Enfin, Sébastien Benoît animera la septième saison de l’émission préférée des épicurieux, Coups de food.

Trois créneaux

En plus de ces productions originales, Zeste revient également avec des émissions internationales qui se déclinent en trois thématiques: les défis sucrés avec Le meilleur pâtissier: édition canadienne et L’affrontement des chocolatiers; les découvertes culinaires avec Jamie: repas simples pour tous les jours et Passeport gourmand; et enfin, les compétitions culinaires comme Mur des chefs, Top chef Junior et Opération sabotage.

Trois fois par jour & vous sera diffusée, du lundi au mercredi, à 18h30, sur Zeste, dès le 6 septembre. Un épisode sera en rediffusion, le samedi, à 10h, à TVA, dès le 10 septembre.