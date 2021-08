DE L'ÉTOILE, née HAMEL

Mariette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Mariette De L'Étoile née Hamel, survenu le 19 août 2021. Elle était l'épouse de monsieur Aimé De L'Étoile.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, ses dix petits-enfants, ses dix arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 26 août de 14h à 20h à la :Les funérailles seront célébrés à 11h le vendredi 27 août en l'église Sainte-Famille de Boucherville, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, Qc, J4B 1X1. L'inhumation suivra à 12h au cimetière Sainte-Famille de Boucherville, 100 Rue de Montbrun, Boucherville, Qc, J4B 4V1.La famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence Villa des Tilleuls et Riviera.