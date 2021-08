ROY, Linda



À l'Institut Thoracique de Montréal, le 15 août 2021 à l'âge de 60 ans, est décédée Linda Roy fille de feu Joyce et feu Olivier Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Megan (Michaël) et Kyle ainsi que son frère John (Josée) et son neveu Andrew.Elle laisse également le père de ses enfants et bon ami, Tony Magisano, son cher ami Gilles Coulombe, ses cousins et cousines de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 27 août 2021 de 13h à 16h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une cérémonie se tiendra à 16h30 en la chapelle du salon funéraire. L'inhumation suivra au cimetière de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Glen (Institut Thoracique de Montréal).a-propos/fonds-itm/