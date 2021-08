GENTILE, Jacques



À l'hôpital de St-Jérôme, le samedi 15 août 2021, à l'âge 73 ans, est décédé monsieur Jacques Gentile, époux de madame Solange Rioux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Serge (Chantale Grenon), Isabelle (Martin Lapointe), ses petits-enfants, Marie-Maxime, Marc-Alexis, Arielle et Florence, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le jeudi 26 août 2021 de 13h00 à 17h00, de 18h30 à 21h30 pour les condoléances au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8Les funérailles auront lieu le vendredi 27 août 2021 à 11h00 en l'église Ste-Thérèse d'Avilla (10 rue de l'Église, Sainte-Thérèse, J7E 3L1) suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.