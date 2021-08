Afrique du Sud: nouveau record du chômage à 34,4 %

L’Afrique du Sud a enregistré un nouveau record de son taux de chômage, à 34,4 % entre avril et juin, ce qui signifie que plus d’un actif sur trois est désormais sans emploi, selon les chiffres officiels publiés mardi.

La première puissance industrielle d’Afrique, dont l’économie a été durement frappée par la pandémie de Covid-19, compte aujourd’hui 7,8 millions de chômeurs sur une population de 59 millions.

« Le chômage a augmenté de 1,8 point passant de 32,6 % au premier trimestre 2021 à 34,4 % au deuxième trimestre », a annoncé l’agence sud-africaine des statistiques dans un communiqué.

Les destructions d’emploi ont surtout été enregistrées dans les secteurs de la finance, des services et de l’industrie.

Les femmes noires sont particulièrement concernées: au deuxième trimestre, 41 % d’entre elles étaient sans emploi, contre 8,2 % pour les femmes blanches.

Les femmes sont généralement plus affectées que les hommes par le chômage, 36,8 % étant sans emploi contre 32,4 % des hommes.

Le taux officiel du chômage ne tient compte que du nombre de personnes cherchant activement du travail. Si l’on intègre le nombre de personnes sans emploi, mais ayant cessé de chercher du travail, le taux élargi passe à 44,4 % (+1,2 point) de la population active.

L’Afrique du Sud était déjà en récession lorsque l’épidémie de coronavirus a frappé en mars 2020. Les mesures de confinement pour tenter de l’endiguer ont encore aggravé la situation économique.

L’économie s’est contractée de 7 % en 2020.

Le taux de chômage dépasse les 20 % depuis au moins deux décennies.

L’Afrique du Sud est officiellement le pays du continent le plus touché par le coronavirus, avec près de 2,7 millions de cas et plus de 79 500 décès.

