NYEMBWE, Père Gabriel, CSV



est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 22 août 2021, à l'âge de 87 ans.D'abord prêtre rattaché au diocèse de Kabinda en RDC (ex-Zaïre) de 1962 à 1989, il rejoint les Clercs de Saint-Viateur dont il est devenu un membre au cours des 32 dernières années (1989-2021). Il a collaboré à diverses oeuvres de la Congrégation.Le P. Gabriel Nyembwe était né le 5 janvier 1934, à Kabinda, Zaïre (RDC). Il était le fils de feu Louis Ngongo et feu Henriette Kapala du Zaïre / République Démocratique du Congo (RDC).Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil des neveux et nièces ainsi que des amis au Canada.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le mercredi 25 août 2021 à 19 h 30 à la chapelle de la :132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTEConsidérant les consignes sanitaires, les funérailles du P. Gabriel Nyembwe seront célébrées, au même endroit, le jeudi 26 août 2021 à 14 h 30 en présence des confrères et des membres de la famille. L'inhumation suivra au Cimetière de la Congrégation à Joliette.450-759-7148 info@rflanaudiere.com