Concours vaccinal: les gagnants du troisième tirage dévoilés

Québec a dévoilé ce matin les gagnants du troisième tirage du concours «Gagner à être vacciné» qui a eu lieu vendredi dernier.

Il s’agit de Maria P. Petosa de Montréal qui remporte une somme de 150 000 $ dans la catégorie des 18 ans et plus en argent et Brandon Rancourt de la Mauricie et Mia Venne de Lanaudière chez les jeunes de 12 à 17 ans qui mettent la main sur une bourse d’études de 10 000$.

[Concours Gagner à être vacciné!] ⭐ Félicitations aux gagnants du troisième tirage!

Vous n’êtes pas encore inscrits ? Tous les détails du concours se trouvent ici: https://t.co/OWhpbdUzgu

👉À noter qu'une seule inscription est requise pour être admissible à tous les tirages. pic.twitter.com/oEOjmB0rSI — Santé Québec (@sante_qc) August 24, 2021

Le 3 septembre, c’est un lot de 1 million $ qui sera tiré parmi les personnes de 18 ans et plus, de même que 16 bourses d'études de 20 000 $ pour les jeunes de 12 à 17 ans, a mentionné le ministère, ajoutant que des prix additionnels sont prévus.

