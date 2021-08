Des élèves et des enseignants dérangés par la chaleur accablante

Un enseignant en mécanique automobile de Saguenay ne s’explique pas la problématique de la chaleur dans les classes en début d'année, chaque année.

À plusieurs reprises, Marc Morin a interpellé la direction du Centre de formation en équipement motorisé (CFEM) où il travaille, dirigé par le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, pour pouvoir profiter du système de ventilation qui, selon lui, ne fonctionne pas.

Enseigner de la théorie dans une classe où la chaleur est accablante n'est pas l'idéal, selon lui. Pour la pratique, les élèves se retrouvent dans un atelier ou un garage, sans fenêtre, à travailler avec des véhicules qui dégagent de la chaleur, a-t-il déploré.

«On les fait travailler 45 minutes et ils prennent 15 minutes de pause, a-t-il expliqué. C'est le plus loin qu'on peut aller.»

L'un de ses élèves croit que cette chaleur pourrait affecter sa compréhension de la matière et, à plus long terme, ses résultats. «Ils nous font mettre les lunettes, le masque, les bottes à cap, les culottes longues, la chemise dans les culottes, a souligné Louis Bergeron. Ce n'est pas vivable. On n'est pas capable d'apprendre! Oui, on prend des pauses, mais on sort dehors et il fait encore 40.»

De son côté, le Centre de services scolaire affirme pourtant que le système de ventilation fonctionne toute la nuit pour laisser entrer l'air frais, puis il cesse le jour pour ne pas faire entrer d'air plus chaud.