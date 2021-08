Des granules de bois vite éteintes

La Granaudière, une entreprise forestière de Lanaudière dans laquelle les gouvernements ont investi plus de 31 millions $, a rendu l’âme six mois à peine après avoir démarré ses activités.

Le projet était emballant : produire des granules avec du bois de faible qualité et les exporter en Europe pour remplacer le charbon dans des centrales électriques.

L’entreprise française Engie, l’un des géants mondiaux de l’énergie, était à bord, à la fois comme actionnaire et comme cliente de La Granaudière.

En mai, le ministre de l’Économie de l’époque, Pierre Fitzgibbon, et le président d’Investissement Québec International, Hubert Bolduc, se réjouissaient, dans un communiqué, de l’expédition d’une première cargaison de granules à Engie en vertu d’un contrat de 10 ans d’une valeur de 40 millions $ par année.

Or, un peu plus de deux mois plus tard, La Granaudière a annoncé à ses deux prêteurs, le ministère de l’Économie du Québec et la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, qu’elle était à court de liquidités et qu’elle devait stopper ses activités, lancées en janvier.

Prix déprimés par la pandémie

« Ce qui s’est passé, c’est que le prix de la granule s’est effondré avec la COVID », a expliqué hier au Journal le fondateur de La Granaudière, l’homme d’affaires d’origine belge Yves Crits.

Les confinements et le ralentissement de l’économie ont fait chuter la demande d’électricité en Europe.

Selon M. Crits, le prix d’une tonne de granules de bois est passé d’environ 190 $ US à 115 $ US, ce qui a porté un coup fatal à la viabilité de La Granaudière.

Acheteurs intéressés

Au début du mois, Investissement Québec et Desjardins ont donc demandé à la Cour supérieure de déclarer l’entreprise insolvable et de nommer le cabinet comptable Raymond Chabot comme séquestre afin de trouver un repreneur.

Il est pour l’instant impossible de prédire si Québec pourra récupérer une partie de sa mise.

« Il y a déjà une douzaine d’acheteurs potentiels avec qui il y a des pourparlers », a précisé M. Crits.

Ironiquement, a-t-il ajouté, « depuis le début des procédures, le prix des granules a commencé à s’accélérer. Ç’a été un peu un coup de malchance. »

Pour Yves Crits, l’aventure a été crève-cœur. « Je perds une bonne partie de mon fonds de pension, a-t-il confié. La COVID a rendu une tranche d’entrepreneurs plus riches, mais il y en a d’autres qui se sont appauvris. »

« Hélas, ça arrive trop souvent », a réagi Luc Bernier, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste de la gestion du secteur public, en parlant des mauvais paris d’Investissement Québec.

► Sur le portefeuille de prêts aux entreprises du ministère de l’Économie, qui totalisait 2,6 milliards $ à la fin mars 2020, pas moins de 1,1 milliard $ était considéré à risque de ne jamais être remboursé.

Dettes de l’entreprise forestière La Granaudière

Prêt Essor (Québec) 8 M$

Crédit à terme (Québec) 11,5 M$

Crédit à terme (Desjardins) 11,5 M$

Prêt pour dépassements de coûts (Québec) 4 M$

Prêt pour crédits d’impôt (Québec) 1,5 M$

Total 37 M$

Subventions

Transition énergétique Québec 1,7 M$

Ministère des Forêts (Québec) 1 M$

Ministère des Affaires municipales (Québec) 1 M$

Gouvernement fédéral 2,5 M$

Total 6,2 M$