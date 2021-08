Du pareil au même

En temps normal, obtenir des matchs nuls dans deux parties rapprochées sur la route constitue un résultat plutôt positif. C’est ce que le CF Montréal a réussi à faire récemment, et pourtant, il me semble que le club aurait pu obtenir un peu plus.

Les deux derniers duels face au FC Cincinnati et à l’Union de Philadelphie se sont, globalement, déroulés d’une manière similaire. Comme le club évolue à l’étranger et que des joueurs-clés sont blessés, le nul peut tout de même être vu d’un bon œil. Mais gagner un match et perdre l’autre aurait amélioré sa situation. Ainsi, il aurait pu obtenir trois points au lieu de deux.

Selon moi, le CF Montréal aurait dû l’emporter contre Cincinnati et je trouve que c’est une occasion ratée.

Contre Cincinnati, Montréal a créé certaines chances offensives, mais a manqué d’imagination et de créativité dans les derniers moments des actions. Les idées prenaient toujours fin dès que les joueurs entraient dans la surface de réparation. C’est bien d’arriver jusque là, mais le manque de finition des attaquants a été exposé.

Contre l’Union, ce fut la même chanson. Joaquin Torres et Djordje Mihailovic ont créé des situations intéressantes offensivement. Mais il y a eu un manque de précision, une mauvaise technique et une absence de solution lors du moment final.

Encore une fois, Bjorn Johnsen ne semblait pas être la solution en pointe. Il a eu la chance de bien faire en l’absence de Romell Quioto et de Mason Toye, mais il n’est tout simplement pas en mesure de produire. Et, en plus de cela, il n’aide pas vraiment défensivement. Contre le FC Cincinnati, il a perdu une tête dans la boîte défensive, ce qui a presque offert un but à la formation de l’Ohio. Il n’est pas utile à l’équipe en ce moment.

L’apport de Mihailovic

Dans un registre plus positif, je crois que Mihailovic a été l’un des meilleurs ajouts. Il est un jeune joueur très à l’aise avec le ballon et autour de qui tu peux commencer à construire. J’adore le regarder jouer.

Cet Américain de 22 ans construit le jeu d’une superbe façon. D’ailleurs, lui et Torres sont souvent en mesure de mener l’équipe jusqu’au but adverse. De fait, contre l’Union, c’est exactement ce qui s’est passé quand Mihailovic a attaqué le filet d’une belle course avant que Torres lui remette le ballon, ce qui a mené au seul but du CF Montréal. De l’offensive, ce n’est pas seulement des buts et des passes, mais des courses également.

Et en rétrospective, ce n’était pas à Mihailovic de faire cette course ; ç’aurait dû être à un attaquant, comme Johnsen, de repérer l’occasion et de tenter quelque chose. Mais le Norvégien était plutôt à l’extérieur de la surface lors de la réalisation du duo Torres-Mihailovic.

Maintenant, pour passer à la prochaine étape de sa carrière, Mihailovic devra voir sa contribution se refléter dans ses statistiques. Il se devra d’être parmi les cinq meilleurs de la catégorie des passes décisives et d’arriver à marquer entre 10 et 15 buts par saison.

Ainsi, le numéro 8 du onze montréalais se doit de continuer de telle manière pour atteindre cet autre niveau et se hisser parmi les meilleurs joueurs de la MLS.

Presque une obligation contre le Toronto FC

Montréal disputera vendredi sa prochaine rencontre contre le Toronto FC. Le club ontarien n’est vraiment pas au sommet de sa forme, étant la pire formation de la MLS.

Ce sera un match très important pour le classement, mais aussi pour la fierté, en raison de la rivalité entre les deux villes. Et même si, actuellement, le TFC est horrible, ça ne veut pas dire que c’est forcément une mauvaise équipe.

Obtenir les trois points sera presque une obligation.