Le passeport vaccinal aussi pour les cinémas et le sport

Dès le 1er septembre, toutes les personnes de 13 ans et plus devront présenter leur passeport vaccinal pour visiter les bars, gyms, restos, grands évènements ou cinémas ou pour participer à des sports d’équipe, incluant le parascolaire.

«On ne peut plus laisser les personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux. On doit protéger la santé de la population. [...] On doit protéger notre économie», a lancé le ministre de la Santé Christian Dubé mardi en conférence de presse.

Dès mercredi, les Québécois pourront télécharger l’application VaxiCode sur Applestore. Elle sera également disponible pour les téléphones Android d’ici quelques jours. L’application leur permettra d’afficher facilement le code QR que 5 millions de Québécois ont déjà téléchargé.

Pour ceux qui n’ont pas de téléphone intelligent ou qui n’ont pas accès à une imprimante, il est toujours possible d’obtenir son passeport vaccinal par la poste sous forme de carte d’affaires: il suffit d’appeler au 1-877-644-4545.

Québec s’inquiète de la hausse des hospitalisations. M. Dubé note que 12 % des lits disponibles pour les hospitalisations sont occupés par des patients Covid au Québec. Le passeport vaccinal est vu comme un outil pour limiter au maximum la propagation de la maladie.

