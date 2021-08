Kevin Hayes rend un touchant hommage à son frère

Kevin Hayes a rendu un touchant hommage mardi à son frère Jimmy, décédé la veille à 31 ans.

«Hier [lundi], j'ai perdu mon meilleur ami, mon frère, a écrit le joueur des Flyers de Philadelphie dans une publication sur Instagram. Toute ma vie, ç'a toujours été Jimmy et Kevin ou les frères Hayes. Je t'ai toujours suivi, aussi loin que je me souviens, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.»

«Que ce soit dans le hockey mineur, à Boston College ou dans la LNH, tu as tracé la voie pour moi. Tu m'as tout appris ce que je devais savoir pour connaître du succès. Tu as semé la joie dans chaque pièce où tu as mis les pieds avec ton sourire et ton attitude positive. Tout le monde voulait être autour de toi Jim, le gros, le farceur, l'horrible danseur, le drôle et la personne la plus aimable qui soit.

«Je n'oublierai jamais les moments que nous avons partagés ensemble et je veux que tu saches que je ferai tout en mon pouvoir pour honorer ton héritage. Notre monde a perdu quelqu'un de spécial et je ne sais pas si je redeviendrai le même un jour, mais jusqu'à temps qu'on se rencontre à nouveau, JE T'AIME JIM!»

Les circonstances exactes entourant la mort de Jimmy Hayes n’ont pas été précisées. Le quotidien Boston Globe a toutefois rapporté que le natif du Massachusetts avait été trouvé sans vie à son domicile de Milton. Sa mort n’est pas considérée suspecte, mais les causes exactes de celle-ci demeurent indéterminées.

Ayant disputé 334 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, Jimmy Hayes a terminé sa carrière professionnelle au sein du club-école des Penguins de Pittsburgh, à Wilkes-Barre/Scranton, en 2018-2019.

Dans le circuit Bettman, il a récolté 109 points, dont 54 buts, portant l’uniforme des Panthers de la Floride, des Bruins de Boston, des Blackhawks de Chicago et des Devils du New Jersey.