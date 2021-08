La serveuse d’un restaurant l’oblige à laisser un pourboire

Des échanges entre une cliente et le restaurant Mikes de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, sont devenus viraux sur le web.

Dans sa publication Facebook de samedi dernier, Kate Girard explique qu’au moment de payer sa facture, la serveuse du restaurant a refusé de lui rendre sa monnaie parce que la personne avec qui elle était n’avait pas laissé assez de pourboire.

«On est allés au Mikes, ça a vraiment été très long. Notre expérience, ça a été 2h30 au complet. Après ça, vient le moment de payer, mon chum paye et ne laisse pas de pourboire. Après ça, c’est mon tour. Moi je veux en laisser. La madame, la serveuse ou la copropriétaire garde l’argent et me dit que mon chum aurait dû en laisser et que c’est normal que moi, je paye pour mon chum», explique Kate Girard, en entrevue à l’émission À vos affaires.

La jeune femme de Baie-Comeau ajoute qu’elle a demandé deux fois à la serveuse de lui remettre l’argent, mais en vain.

Fâchée, elle a décidé de raconter son histoire sur les réseaux sociaux en identifiant le restaurant dans sa publication.

Le restaurant Mikes de Baie-Comeau a répondu à son message en expliquant que «si le client ne prévoit pas un pourboire, le personnel de service paie pour vous offrir le service à la table».

Capture d'écran/Facebook Kate Girard

Le restaurant invite ensuite la jeune femme à fréquenter les établissements offrant un service «sans pourboire» si elle ne souhaite pas en laisser.

En réponse, Katie Gingras explique qu’elle avait reçu un mauvais service.

Capture d'écran/Facebook Kate Girard

La bannière MTY, la maison mère des restaurants Mikes, a tenu par courriel à offrir ses excuses.

Le pourboire, un choix ou une obligation?

Cet échange soulève des questions sur le caractère obligatoire du pourboire dans les restaurants.

Pour Christopher Wells, président et cofondateur chez Piecemeal, «aller chercher des pourboires dans la main des gens, c’est totalement inacceptable».

«C’est au choix et à la discrétion du client. Il y a des gens qui ne croient pas au pourboire. C’est dommage pour les gens de notre industrie, par contre, c’est à nous de faire un meilleur travail, c’est à nous de nous assurer qu’on offre une atmosphère, une expérience qui est à la hauteur de ce à quoi les clients s’attendent pour le recevoir», souligne M. Wells en entrevue avec Pierre-Olivier Zappa.