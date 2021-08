La Ville de Granby fait marche arrière sur sa politique de stationnement controversée

La Ville de Granby ajuste le tir et répond à la demande des commerçants et résidents du centre-ville concernant le stationnement.

Dorénavant, la limite d’une heure sur la rue Principale et de deux heures sur les rues transversales s’appliqueront de 8 heure à 18 heure. La décision a été prise lundi soir lors du conseil municipal.

En juillet, la Ville a adopté une politique offrant le stationnement sur rue au centre-ville gratuitement en tout temps depuis un mois, mais en étant limité à une courte période d’une ou deux heures, ce qui a créé quelques frictions.

Depuis le début de l’été, le stationnement au centre-ville de Granby est gratuit en tout temps, une initiative pour dynamiser le secteur et attirer les gens. Sauf qu’une limite de temps était applicable en tout temps, même le soir et la nuit, une mesure dénoncée par les citoyens et commerçants au début du mois d’août.