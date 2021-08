Le Bloc québécois cherchera à abolir la Loi sur les Indiens

Yves-François Blanchet et le Bloc québécois espèrent, à terme, abolir l’«ignominie» de la Loi sur les Indiens et la remplacer par un nouvel accord de nation à nation à travers des «discussions» et des «réflexions» avec les peuples autochtones.

Déplacé à Wendake pour l’occasion, M. Blanchet a invité les porte-parole des premières nations du pays à «dégager des pistes» devant mener à des «avenues claires» et vers une «une accélération importante du processus d’abolition de la Loi sur les Indiens».

«Évidemment, personne ne veut remplacer la Loi sur les Indiens par le vide. On doit remplacer par autre chose. La nature de cette autre chose doit être convenue de façon mutuelle et librement consentie de nation à nation [...]», a-t-il déclaré.

«Toutes les formules doivent être librement envisagées.»

Le but du Bloc québécois, selon son chef, est d’éviter d’éventuelles «zones de tension» entre les gouvernements et les nations autochtones, prenant pour exemple le conflit entre la nation wet’suwet’en et Ottawa au début de 2020.

Entouré de plusieurs candidats, M. Blanchet a réitéré l’importance d’avoir fait adopter la Déclaration des droits des peuples autochtones émanant de l’ONU, mais aspire à lui donner un «sens».

Le Canada a adopté la loi au printemps, et celle-ci a reçu la sanction royale au Canada le 21 juin dernier.

Sommairement, la Déclaration vise à ce que toute décision touchant aux droits et aux terres reconnus comme appartenant aux peuples autochtones soit prise de concert avec celles-ci. Il s’agit d’un ensemble de normes non contraignantes ayant comme objectif le respect des droits ancestraux accordés aux peuples autochtones à travers le monde.

«Intrinsèquement, cette déclaration de l’Organisation des Nations unies est incompatible avec la survivance d’une loi comme la Loi sur les Indiens», a affirmé Yves-François Blanchet.

Celui-ci a indiqué vouloir faire du Bloc québécois une «voix» pour les peuples autochtones du pays, en rappelant la fois où, en janvier, il lut en Chambre une déclaration transmise par Ghislain Picard, chef de chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)

Racisme systémique

Cette sortie de M. Blanchet l’a mené, lors de la période de questions, à se prononcer sur la question du racisme systémique.

Le chef bloquiste a dénoncé «cette volonté d’utiliser le mot systémique parce qu’on lui a donné une charge politique».

«Dès le début de 2020, j’avais reconnu le phénomène du racisme systémique, pour après ça réaliser que c’est devenu un accessoire politique, un mot-assommoir politique qu’on utilise pour caractériser les uns et les autres. Le genre de mot que le NPD et les libéraux ont systémiquement utilisé pour essayer d’imposer une mauvaise conscience aux Québécois, qui sont pourtant et vraisemblablement, non seulement la nation la plus accueillante sur le continent, mais de surcroit, celle qui a les meilleures relations historiques avec les premières nations», a-t-il ajouté.

