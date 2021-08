Les problèmes des applications de rencontre

Comme tout le monde, j’ai vécu les 15 derniers mois en confinement. Un confinement qui suivait une rupture difficile en novembre 2019. J’en pleurais encore en mars 2020 quand la première obligation de se terrer chez soi est survenue.

N’allant pas super bien, ce retrait de la vie publique n’était pas pour me déplaire. Mes yeux bouffis se retiraient de la sphère publique, et comme en plus on m’avait assignée en télétravail, je pouvais cuver ma peine sans être vue.

Au fil des mois j’ai réussi à surnager et à ne plus voir comme une catastrophe ambulante la femme de cinquante ans sans homme que j’étais devenue. Puis l’été 2020 est arrivé avec son cortège de promesses, puisqu’on pouvait se rencontrer en petits groupes à l’intérieur et en plus gros à l’extérieur.

Mais l’été ne fut pas propice en rencontres, même si ma plaie d’amour était cicatrisée. Je me suis retrouvée à l’automne encore seule, pour amorcer mon reconfinement. L’expérience acquise de vie en solitaire ne me laissait pas présager que j’allais trouver ça plus difficile que la première fois. Mais ce fut malheureusement le cas.

Très vite j’ai senti le poids de la solitude venir plomber mes journées. Sur les conseils d’une amie qui me voyait dépérir et en dépit de mes réticences face à ce genre d’exercice, je me suis inscrite sur des applications de rencontres.

Par souci de transparence et contre l’avis de mon amie qui aurait préféré que je sois plus vague sur certains aspects de ma personne, je fus d’une grande franchise dans la rédaction de mon profil. Avec pour résultat que les candidats furent peu nombreux et que les rares contacts que j’ai eus m’ont découragée net.

Voulez-vous bien me dire ce qu’elles font les femmes de mon âge pour rencontrer l’amour ? Doivent-elles mentir pour prendre les poissons à l’hameçon et ne se dévoiler que lors de la première rencontre pour se donner au moins la chance de se faire valoir un brin avant d’être rejetée ? Éclairez ma lanterne s’il vous plaît.

Une qui a perdu espoir

C’est un fait que le paraître est souvent plus important que l’êtresur les sites de rencontres. Mais rien ne dit que malgré ça, il ne s’y trouve pas quelqu’un qui recherche la même chose que vous. Le tout c’est de faire preuve de patience en ne perdant pas de vue votre objectif. Je suis à même de vous dire que des proches ont réussi à trouver l’âme sœur, ou à défaut, s’y sont faits des amis de cœur qu’ils ou qu’elles fréquentent encore plusieurs mois plus tard.