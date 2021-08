L'État de l'Oregon rétablit le masque obligatoire même en plein air

La gouverneure de l'État de l'Oregon, confronté à une explosion des contaminations dues au variant Delta, a annoncé mardi qu'elle rétablissait l'obligation de porter un masque en plein air dès lors que la distanciation physique n'est pas possible, même pour les individus vaccinés contre la COVID-19.

«Le variant Delta se propage rapidement et largement, plongeant notre État dans un niveau de crise que nous n'avons encore jamais vu durant la pandémie. Les cas et les hospitalisations atteignent un niveau record», a déclaré la démocrate Kate Brown dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

«Les masques sont un outil simple et rapide que nous pouvons utiliser immédiatement pour nous protéger, nous et nos familles, et contribuer rapidement à arrêter la propagation de la COVID-19», souligne la gouverneure de l'Oregon. Cet État du nord-ouest affiche le plus faible nombre de lits d'hôpitaux par habitant du pays avec son voisin de l'État de Washington: seulement 1,7 pour 1000 selon une étude réalisée l'an dernier (contre environ 6 pour 1000 en France).

L'obligation de porter le masque, qui doit entrer en vigueur à partir de vendredi, ne s'applique que lorsque la configuration des lieux interdit à des membres de foyers différents de respecter les distances de sécurité, comme lors de compétitions sportives ou de concerts.

En proie à une reprise de l'épidémie, le comté de Los Angeles, dans la Californie voisine, a lui aussi annoncé récemment que le port du masque serait obligatoire en plein air, indépendamment du statut vaccinal, en cas d'événement culturel ou sportif réunissant plus de 10 000 spectateurs.

Mais l'Oregon est à ce jour le seul État américain à avoir rétabli cette règle sur l'ensemble de son territoire.

En dépit de leur efficacité démontrée pour limiter les risques de contagion, les masques - tout comme les vaccins - restent très controversés aux États-Unis, souvent pour des raisons politiques liées à une exaltation des libertés individuelles et à une défiance envers le gouvernement fédéral et les experts officiels.