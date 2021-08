L’olympienne pour qui il n’y en aura pas de facile

Les athlètes adorent les défis, et Guylaine Dumont ne fait pas exception.

C’est même un euphémisme pour cette olympienne (5e en volley-ball de plage en 2004, à Athènes). Elle a en effet décidé de se porter candidate pour le NPD dans la très conservatrice circonscription Lévis–Lotbinière, détenue depuis 2006 par Jacques Gourde.

Handicap supplémentaire pour Dumont : le NPD est le seul parti en lice à se positionner clairement contre le projet de tunnel Québec-Lévis du gouvernement Legault, extrêmement populaire sur la Rive-Sud. Appuyé par les conservateurs.

Pour Dumont, c’est à peu près l’équivalent, dans son sport, d’avoir perdu une manche et de tirer de l’arrière par 19 à 6 dans la seconde !

Résilience

La femme de 53 ans – analyste des matchs de volley à Radio-Canada lors des derniers jeux de Tokyo – est consciente de la pente qu’elle a à remonter pour remporter la « médaille ».

Mais celle qui fut sacrée championne canadienne à quelque dix reprises est reconnue pour sa ténacité, sa résilience.

La psychologie des athlètes, c’est un peu devenu sa spécialité : elle se spécialise aujourd’hui dans la relation d’aide.

Elle prononce des conférences sur le sujet et a cofondé Sport’Aide, OBNL offrant « des services d’accompagnement, d’écoute et d’orientation aux jeunes sportifs » aux prises avec des situations d’abus, de violence.

Guylaine sait de quoi elle parle, ayant vécu de telles situations dans sa famille et dans différentes équipes : « En politique, paraît-il qu’il faut avoir l’instinct du tueur. Je ne l’ai pas, je l’avoue. Parce que je suis contre la violence. »

Match difficile

Que faire quand on tire de l’arrière à ce point ? L’important, répond-elle, c’est de « rester calme, patient et de se fier à son instinct ». « Oui, M. Gourde est très fort. Il est réélu depuis 2006. » Dans une sorte d’esprit sportif, elle va jusqu’à dire que cela prouve qu’il « a fait une bonne job ».

Mais Dumont croit fermement pouvoir aller « chercher des votes » et livrer un « match difficile » à Gourde. Elle n’est pas la seule à le croire d’ailleurs. Le NPD en était à sa troisième offre. Et le Parti libéral du Canada a aussi tenté de la recruter, révèle-t-elle avec un brin de candeur.

Environnement

« Je ne me serais pas sentie intègre et cohérente de me présenter pour les libéraux », affirme-t-elle. En 2015, Justin Trudeau lui avait paru « intéressant ». Mais depuis, il l’a beaucoup « déçue ». Notamment en matière d’environnement, qu’elle présente comme son principal cheval de bataille : « J’ai été formée par Al Gore et David Suzuki en 2007 comme championne de l’air pur. »

L’achat d’un pipeline l’a choquée, comme les subventions aux pétrolières. Le recrutement de l’écologiste Steven Guilbault en 2019 était une « bonne affaire ». Mais il n’a pas été « employé à bon escient », explique-t-elle.

Dumont dit bien connaître sa population. Originaire de Saint-Etienne-de-Lauzon, elle habite le comté depuis plus de 20 ans.

Pendant la pandémie, puisqu’elle ne pouvait plus donner de conférences, elle a profité de la PCU, à propos de laquelle elle se trouve un peu en porte-à-faux par rapport à son chef Jagmeet Singh : il y a eu des abus et cela a nui aux petits entrepreneurs, admet-elle.

Elle le sait pour avoir fait, récemment, plein de métiers à mille lieues du prestige olympique : ménage dans une entreprise de portes et fenêtres, aménagement paysager, cueillette de petits fruits. Et serveuse au café où elle m’a convié pour l’entrevue, crêperie-microbrasserie au nom proustien, Du côté de chez Swann, à Saint-Antoine-de-Tilly.

Au fait, roule-t-elle électrique ? « Je n’ai pas d’argent pour ça. Ça coûte cher, malgré les subventions ! » Si elle est élue, elle promet toutefois de s’acheter une auto zéro émission.