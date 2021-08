Mecfor fusionne avec un autre équipementier de Saint-Bruno-de-Montarville

L'entreprise Mecfor de Chicoutimi a fusionné mardi avec Advanced Dynamics, un autre équipementier de St-Bruno-de-Montarville, en Montérégie. La nouvelle entité s'appellera EPIQ Machinerie.

Mecfor fabrique des équipements mobiles destinés aux industries de l'aluminium et du rail. La compagnie montarvilloise, elle, se spécialise dans les équipements lourds de manutention destinés aux industries de l'aluminium, et des pâtes et papiers.

«Nous aurons ainsi de nouvelles possibilités de croissance», a expliqué la chef de la direction de EPIQ Machinerie, Éloïse Harvey. «Nous avons collaboré sur plusieurs projets au Brésil, au Qatar, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis.»

Les revenus des deux entreprises totaliseront 55 millions de dollars annuellement. EPIQ Machinerie comptera 200 employés au Québec, répartis des dans les installations du Saguenay et de la Montérégie. L'entreprise espère se rendre ainsi plus attirante pour de futurs employés.

«C'est une agréable surprise», a commenté Dominique Lévesque, qui travaille chez Mecfor depuis un an. «Nous pourrons échanger des informations entre collègues ingénieurs, techniciens et mécaniciens.»

«Ça sécurise les emplois et nous devrions en ajouter d'autres éventuellement», a ajouté Eric Tremblay, un employé de près de 20 ans chez Mecfor.

Les discussions pour une fusion entre les deux entreprises ont débuté de façon informelle en 2011, mais ont repris de façon intensive il y a un an.