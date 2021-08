Pesticides et Santé Canada: Blanchet réclame une enquête indépendante

Yves-François Blanchet réclame une enquête indépendante sur les «liens» entre Santé Canada et les «multinationales de pesticides» après que l’agence fédérale eut flirté avec l’idée d’augmenter les seuils admis de glyphosate cet été.

Santé Canada avait finalement décidé de reculer le 4 août dernier après une levée de boucliers au sein de la population.

«Quand le gouvernement minoritaire dit «on va refaire ça dans un an», parce qu’il espère être majoritaire, on ne se fera pas d’illusion: ça veut dire que le lobby des pesticides aurait gain de cause dans un an», a avancé le chef bloquiste, en conférence de presse à Pont-Rouge.

«Si le gouvernement n’avait pas été sur le seuil d’une élection ou s’il avait été majoritaire, il aurait imposé les seuils augmentés, point final», a-t-il dit, posté devant un champ agricole.

Au-delà de l’enquête indépendante, M. Blanchet veut durcir les règles régissant le lobbyisme des multinationales de ce secteur de l’économie.

Le Bloc souhaite aussi travailler sur une réforme du processus d’homologation et de réévaluation des pesticides et herbicides afin de rapidement évaluer la dangerosité potentielle des produits avant leur mise en marché.

«Il faut revoir le processus d’homologation et assurer la sécurité sur cette base-là», a déclaré M. Blanchet.

Dans la même veine, le parti a relancé la suggestion, tirée de sa plateforme de 2019, d’injecter une somme de 300 millions $ sur quatre ans pour développer des alternatives aux pesticides qui limiteraient les impacts négatifs sur la nature.

«On ne sait pas avec quoi on va aboutir à part une amélioration des pratiques, mais on sait qu’il peut exister à la fois des pratiques et peut-être des produits qui seront en mesure de remplacer ceux qu’on juge toxiques, que ce soient les néonicotinoïdes, que ce soit le glyphosate», a affirmé le chef bloquiste.

Ces propositions, aux yeux d’Yves-François Blanchet, ont pour finalité la fin de l’utilisation de ces deux types de produits pour de bon.

