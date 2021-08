Se relever après l’Afghanistan

Nous apprenions mardi matin que Joe Biden avait décidé de maintenir la date du 31 août pour le retrait complet des troupes américaines. La Maison-Blanche déploie en même temps des ressources considérables pour tenter de reprendre le contrôle du message dans les médias américains. Malgré cela, la grogne persiste, autant en politique intérieure que sur la scène internationale.

Même si la cote de popularité du président a chuté à 41% selon un sondage récent publié par USA Today, je persiste à croire que les Américains finiront par pardonner à Biden. Si les républicains souhaitent que ce dossier nuise aux chances des démocrates pour les élections de mi-mandat en 2022, l’implication américaine prolongée en Afghanistan était devenue si impopulaire qu’on reconnaîtra éventuellement au 46e président le mérite d’y avoir mis fin.

Si je crois que l’administration actuelle survivra à cet épisode peu glorieux, je suis moins convaincu que le pays pourra rétablir rapidement sa réputation sur la scène internationale, tant son image est entachée. Biden peut bien lancer «America is back» chaque fois qu’il en a l’occasion, plusieurs alliés croient encore entendre l'«America first» de Donald Trump.

Après avoir attendu un changement de ton et de méthode pendant quatre ans, on les comprendrait d’être déçus et de chercher des solutions ailleurs. À ce chapitre, plusieurs alliés traditionnels n’ont pas attendu le chaos afghan avant de favoriser d’autres partenaires. Instable et moins fiable, l’Oncle Sam dispose d’une marge de manœuvre restreinte, même s’il demeure un acteur majeur sur la scène internationale.

Le rétablissement ou le développement de l’influence américaine sur le plan international implique un certain nombre de passages obligés. Une fois achevé le retrait des troupes, les États-Unis devront d’abord démontrer leur intérêt à protéger ou défendre les acquis de la population afghane depuis 2001.

Entre les déclarations officielles des talibans à Kaboul et la réalité des zones rurales se dessine le retour d’un régime oppressif et brutal. Chaque fois qu’on évoquera le sort des minorités, celui des anciens collaborateurs des Américains ou encore celui des femmes, on pensera à l’Oncle Sam.

Quitter l’Afghanistan, c’est aussi semer le doute quant à la détermination ou l’habileté américaine à débusquer et repousser le terrorisme. Si on n’entretient aucune illusion sur l’invincibilité des troupes américaines, le départ des troupes peut équivaloir à un constat d’échec qui aurait pour effet de stimuler les mouvances terroristes, dont Al-Qaïda.

Si nous avons tous été étonnés de la progression rapide des talibans, on peut également se demander combien de temps on parviendra à maintenir une certaine stabilité dans le pays. Des factions sont déjà à l’œuvre et n’attendent que le départ des troupes américaines pour se manifester plus régulièrement.

Même si on met temporairement de côté le sort des Afghans et la stabilité du pays, le retrait américain a bien d’autres conséquences sur le plan diplomatique. On peut imaginer sans peine la Russie et la Chine se réjouissant des difficultés du rival américain. À court terme à tout le moins, discréditer les États-Unis aura rarement été aussi facile.

Finalement, au-delà des rivaux qui profitent de la situation, vous avez sans doute noté la très grande déception des pays occidentaux. La donne change sur la scène internationale et plusieurs modifications des alliances ne sont pas favorables à l’Oncle Sam.

Les États-Unis se sont relevés du bourbier vietnamien et des images de Saïgon, et ils se relèveront également de cette pénible sortie de crise afghane. Par contre, leur réputation et leur influence sont sérieusement amochées et diminuées.

L’administration Biden devra prendre les bouchées doubles d’ici 2024 et elle aura besoin de plus d’un mandat pour qu’on prenne au sérieux le slogan cher au 46e président, «America is back». La formule séduit et pourrait donner espoir pour peu que les actions correspondent aux paroles.