Sociétés d’État: le club des 100 000$ grossit

Des sociétés d’État comme Hydro-Québec et Loto-Québec ont vu le nombre de leurs employés et de hauts dirigeants dont le salaire de base est de plus de 100 000 $ exploser au cours des dernières années.

Entre 2018 et 2021, Hydro-Québec a vu son nombre d’employés et de hauts dirigeants avec un salaire de base de plus de 100 000 $ passer de 6800 à 8800.

Aujourd’hui, c’est près d’un travailleur sur deux, chez le fournisseur d’électricité, qui gagne dans les six chiffres.

Selon une demande d’accès à l’information, environ 44 % des quelque 20 000 employés chez Hydro-Québec avaient, au mois de juin, un salaire supérieur à 100 000 $. Précisons que ce montant ne tient pas compte des primes de rendement, auxquelles certains ont accès, ni des heures supplémentaires.

Selon la Fédération canadienne des contribuables, il y a une « déconnexion » entre la gestion d’Hydro-Québec et « le quotidien » du travailleur moyen.

« C’est une très, très grosse augmentation [2000 salariés de plus] », déplore le porte-parole, Renaud Brossard. « Durant cette période, les Québécois n’ont pas eu accès à des augmentations salariales similaires », poursuit-il.

En 2019, selon les derniers chiffres disponibles sur Statistique Canada, le revenu moyen au Québec se chiffrait à 45 900 $.

Entre 2018 et 2021, le salaire minimum a grimpé de 12 $ à 13,50 $ par heure.

Dans la moyenne

La direction d’Hydro-Québec mentionne offrir des salaires plus avantageux pour certains métiers, comme celui d’ingénieur, afin de rivaliser avec les autres compagnies. Elle assure être dans la moyenne de l’industrie.

« Hydro-Québec se doit d’offrir des conditions salariales au niveau de celles du marché afin de conserver un bon niveau d’expertise et d’assurer sa mission », a répondu au Journal la porte-parole, Caroline Des Rosiers.

« Il y a également eu plusieurs embauches dans les dernières années. Il y a eu toute la question entourant la sécurité pour les technologies de l’information. [...] Ce sont des emplois qui sont très spécialisés et où il y a une importante compétition », a-t-elle poursuivi, assurant qu’il est « rentable » pour l’organisation d’offrir un tel niveau salarial.

Hydro-Québec ajoute que certains salaires ont aussi grimpé en raison des augmentations prévues dans les conventions collectives.

Gros bond chez Loto-Québec

Chez Loto-Québec, parmi 211 salariés et cadres ayant une rémunération de base de plus de 100 000 $ en 2018-2019, on en comptait près du double au printemps dernier, soit 406.

La société d’État dit avoir un peu plus de 1000 travailleurs dans ses bureaux administratifs. Cette donnée ne tient pas compte des employés dans les filiales du groupe, soit dans les casinos et les salons de jeux.

En raison de la diminution des activités chez Loto-Québec durant la pandémie, ce ne sont toutefois pas les 406 personnes qui ont touché l’ensemble de leur salaire dans les six chiffres. Ils sont « un peu plus de 100 », note la direction.

Chez Investissement Québec (IQ), le club des 100 000 $ et plus a aussi grimpé ces dernières années, passant de 163 à 380 entre les exercices financiers 2018-2019 et 2020-2021.

Il est toutefois important de préciser que, l’an dernier, une réforme des structures d’Investissement Québec a fait bondir le nombre de travailleurs d’IQ de 571 à 1022.

NOMBRE D’EMPLOYÉS AYANT UN SALAIRE DE BASE DE PLUS DE 100 000 $

Hydro-Québec

2018-2019 6807

2020-2021 8816

Loto-Québec

2018-2019 211

2020-2021 406

Investissement Québec

2018-2019 163

2020-2021 380

Source : Réponses d’accès à l’information fournies à la Fédération canadienne des contribuables

