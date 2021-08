Un adolescent palestinien tué par des tirs de l’armée israélienne

Un adolescent palestinien a été tué mardi par des tirs de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon le ministère de la Santé palestinien.

• À lire aussi: Frappes aériennes israéliennes sur Gaza après des lancers de ballons incendiaires

Imad Khaled Saleh Hashash, 15 ans, a été blessé par balle à la tête et a succombé à ses blessures à l’hôpital de Naplouse, a rapporté le ministère dans un court communiqué.

L’armée israélienne a indiqué avoir ouvert le feu, lors d’une opération à Balata, en direction d’un « suspect sur un toit qui tenait un grand objet dans ses mains et qui tentait de le jeter sur un soldat en bas de l’immeuble ».

Une victime a été identifiée, a rapporté l’armée, précisant dans un communiqué qu’aucun de ses soldats n’avait été blessé.

L’armée se trouvait dans le camp de réfugiés de Balata, le plus grand de Cisjordanie occupée, dans le cadre d’une opération qui visait « à appréhender un suspect » et pendant laquelle les forces israéliennes ont essuyé des « tirs à balles réelles depuis des toits », « des jets de pierre et d’objets ».

La personne « suspectée d’être impliquée dans des activités terroristes a été appréhendée », a précisé l’armée.

Une foule s’est rassemblée dans l’après-midi à Balata pour assister aux funérailles de l’adolescent, brandissant de grands drapeaux palestiniens.

Heurts

Des hommes armés et cagoulés appartenant à plusieurs formations palestiniennes comme le Fatah et le Jihad islamique ont tiré en l’air à plusieurs reprises, a constaté une journaliste de l’AFP.

« Un garçon de 15 ans, qu’est-ce qu’il a fait? Un enfant innocent qui dormait chez lui, il a entendu une fusillade dans le camp alors il est sorti comme tout le monde pour voir ce qu’il se passait, et il a reçu une balle dans la tête », s’est désolé auprès de l’AFP Khaled Ahmed, un cousin de la victime.

Au cours des dernières semaines, de nombreux affrontements ont opposé les forces israéliennes à des Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, faisant plusieurs morts.

À Jénine, autre ville du nord de la Cisjordanie, quatre Palestiniens ont été tués la semaine dernière dans des heurts avec les forces israéliennes dans un camp de réfugiés. L’Autorité palestinienne, basée à Ramallah, avait alerté sur « une situation explosive ».

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Elle compte une population palestinienne de 2,8 millions d’habitants, et quelque 475 000 Israéliens y sont aujourd’hui installés dans des colonies illégales au regard du droit international.

À VOIR AUSSI...