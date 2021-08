Une assemblée publique avec le Québec pour Erin O’Toole

Troisième lien, soins aux aînés, environnement: Erin O’Toole a tenu mardi soir une «assemblée publique virtuelle» avec des électeurs du Québec afin de les convaincre du «contrat» qu’il leur propose. Il s'est dit s’est dit «ouvert aux nationalistes québécois».

«Trop de Québécois sont oubliés par les libéraux, le Bloc le NPD et les verts», a-t-il lancé aux auditeurs qui ont bien voulu l’écouter et lui poser des questions.

«C’est le temps de relancer l’économie du Québec, a-t-il poursuivi. C’est aussi le temps de défendre votre langue, votre culture et vos aspirations à Ottawa. C’est le temps de vous respecter et de vous écouter», a-t-il lancé aux auditeurs qui ont bien voulu l’écouter et lui poser des questions.»

En un peu plus d’une heure, le chef conservateur a maintes fois répété qu’il respecterait les champs de compétence des provinces et a souligné qu’il était le seul qui accordait à Québec les 40 % des fonds réclamés pour la construction du 3e lien.

Le chef conservateur s’est aussi prononcé sur l’environnement, réitérant que la réduction des gaz à effet de serre et l’atteinte des objectifs de Paris étaient une «priorité», même si sa position à ce sujet diffère de celle d’une majorité des membres de son parti, lors du congrès de mai dernier.

En réponse à un auditeur qui avait l’habitude de voter pour des partis souverainistes, M. O’Toole s’est dit «ouvert aux nationalistes québécois».

«J’invite tous les nationalistes à examiner notre plateforme et notre plan pour le rétablissement du Canada et mon contrat avec le Québec», a-t-il dit, répétant au passage qu’il aurait l’intention de transférer à la province tous les pouvoirs en matière d’immigration et de culture, en plus de mettre sur pied un impôt unique «tout en conservant les emplois à Shawinigan et à Chicoutimi».

Erin O’Toole a opposé son approche à la politique à celle de M. Trudeau, qu’il a qualifiée d’«Ottawa sait tout».