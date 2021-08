Une bête erreur de pilulier la tue

Une aînée de Granby est morte à la suite d’une erreur de sa pharmacie, qui lui a donné le mauvais pilulier, contenant des médicaments destinés à quelqu’un d’autre, révèle une enquête du coroner.

« Je ne pouvais pas le croire, c’était un choc [...] Ma mère n’en avait plus pour 10 ans à vivre, mais j’ai perdu de précieux mois avec elle », enrage Manon Rioux.

Sa mère, Monique Hétu, est décédée le 12 décembre 2019, la privant d’un dernier Noël avec elle.

Photo courtoisie

Dans son rapport publié récemment, la coroner Laurence Sarrazin conclut « que l’erreur dans sa médication a probablement entraîné sa défaillance cardiaque et l’arythmie maligne qui est la cause de son décès ». Même si la santé de l’aînée de 77 ans était fragile, plusieurs jours avec la mauvaise médication lui ont été fatals.

Il ne s’agit pas d’un cas isolé.

Photo courtoisie

Coïncidence mortelle

« Tout coïncidait », lance Manon Rioux, qui s’en veut encore aujourd’hui de ne pas avoir remarqué l’erreur de la pharmacie.

Sa mère venait d’être hospitalisée pour une enflure aux jambes. Mme Hétu souffrait notamment d’insuffisance cardiaque et sa fille avait demandé à son médecin de revoir sa médication lors de son séjour à l’hôpital.

Ainsi, elle ne s’est pas étonnée quand son frère, qui avait accompagné sa mère à la pharmacie, lui a dit que les pilules de cette dernière avaient changé. La facture et le sac qui contenait le pilulier étaient bien au nom de sa mère.

C’est seulement sur l’étiquette du pilulier que figurait le nom du patient à qui les comprimés étaient réellement destinés. Il s’agissait de la personne qui vient alphabétiquement après Mme Hétu dans la liste des piluliers à préparer par la pharmacie, selon le rapport de la coroner.

Elle demande d’ailleurs à l’Ordre des pharmaciens de réviser la qualité des actes professionnels ayant mené à cette erreur.

La coroner note que Mme Hétu a été privée de sa médication diurétique visant à réduire la pression dans les artères, entraînant « une accumulation de liquide dans ses poumons et une surcharge affectant la capacité de son cœur à battre adéquatement ». Elle a aussi reçu un médicament pouvant empirer son insuffisance cardiaque et un autre, pour la prostate.

Grâce à la police

Ce sont les policiers qui ont décelé l’erreur sur le pilulier de Mme Hétu. Ils ont été appelés en pleine nuit, quand le fils de cette dernière, qui vivait avec elle, l’a trouvée inconsciente sur le plancher de la salle de bains.

Manon Rioux avait jasé au téléphone plusieurs heures avec sa mère ce soir-là. Les deux femmes planifiaient le réveillon de Noël. Même si sa mère lui semblait plus essoufflée, elle se disait que les nouveaux médicaments tardaient à agir.

Son frère et elle ont même fait l’objet d’une enquête policière après la mort de leur mère, dit-elle. Ce n’est que deux mois plus tard qu’on leur a dit qu’aucun doute ne planait sur eux.

Elle se désole que la pharmacie Uniprix sur la rue Principale à Granby ne l’ait même pas appelée pour lui offrir ses condoléances. Ses propriétaires n’ont pas rappelé Le Journal.

Un fléau d’erreurs dans les pharmacies

Plus d’une vingtaine de pharmaciens ont comparu devant le Conseil de discipline de leur ordre professionnel ces six dernières années pour des erreurs de médicaments, parfois mortelles.

Une dose 10 fois plus élevée que celle prescrite, des antidépresseurs au lieu d’antibiotiques, un puissant médicament de chimiothérapie à un enfant sans cancer ou un contraceptif à un homme de 55 ans ; ces exemples d’erreurs de pharmaciens reconnus coupables de négligence donnent froid dans le dos.

Les amendes reçues par les professionnels sont d’environ 5000 $.

« Les erreurs de remise de médicaments doivent cesser, il s’agit d’un fléau dans la profession », a d’ailleurs lancé le syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), Richard Nadeau, devant le Conseil de discipline dans un jugement rendu en 2019.

Millions de prescriptions

Pour sa part, le président de l’OPQ, Bertrand Bolduc, souligne que « chaque cas est un cas de trop ». « On prend ça extrêmement au sérieux », dit-il.

Par contre, il ajoute que chaque année, ce sont environ 25 erreurs qui sont déclarées par les pharmaciens au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle, alors que des dizaines de millions de prescriptions sont remises aux Québécois.

Il assure que des mécanismes sont en place pour éviter que les mauvais médicaments soient remis aux malades et que « chaque cas est une occasion de faire mieux et d’apprendre ». Les erreurs commises sont souvent partagées avec les pharmaciens en guise de rappel, poursuit-il.

Mauvaise raison

Plusieurs pharmaciens qui se sont retrouvés devant le Conseil de discipline ces dernières années ont plaidé avoir commis l’erreur alors qu’ils étaient débordés.

« Ce n’est pas une bonne raison », tranche leur président.

M. Bolduc soutient également que même si, parfois, des noms de médicaments se ressemblent, ceux-ci possèdent tous un numéro unique à vérifier pour les différencier.

De graves cafouillages

Photo d’archives

Morts et hospitalisations

Le Journal a recensé au moins quatre décès à la suite d’erreurs de médication dans les jugements rendus par le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens depuis 2015.

Deux patients sont morts d’une surdose de méthotrexate (pour traiter des cancers), alors que des doses quotidiennes plutôt qu’hebdomadaires leur avaient été remises par erreur par les pharmaciens Francine Côté et Thanh Thien Truong. Une autre est morte en raison d’un manque de suivi des pharmaciens Alexandre Rivard et Jean-François Gauthier, qui ont omis de renouveler son ordonnance. Un autre est mort d’une dose quatre fois plus élevée d’anticoagulants, parce que la pharmacienne, Nathalie Fortin, s’était trompée de couleur entre deux comprimés.

Dans plusieurs cas, les erreurs ne sont pas mortelles, mais des patients finissent tout de même à l’hôpital. Aux Escoumins, en 2017, une femme de 56 ans a reçu pendant cinq mois un médicament contre le Parkinson de la pharmacienne Myriam Tremblay. Elle avait le même nom de famille que le patient à qui il était destiné. L’erreur a été décelée après une hospitalisation qui faisait état d’asthme, de diabète et de lipothymie (malaise vagal).

10 fois plus que prescrit

Au Saguenay, une patiente qui venait chercher 8 mg de méthadone (sevrage de drogues) en a plutôt reçu 8 ml, soit 80 mg, de la pharmacienne Alexandra Gaudette en 2018. Cette ordonnance a ensuite été renouvelée pendant environ deux semaines par les pharmaciens Isabelle Minier et Jérôme Grenier-Naud, présumant que c’était la bonne dose. Mais pendant ce temps, la patiente, qui devait entamer un sevrage, s’étonnait de la quantité et se disait somnolente et confuse.

À Laval, un patient âgé atteint d’un cancer avancé a reçu 25 mg de Métadol (contre la douleur) plutôt que les 2,5 mg prescrits. Même si la dose était anormalement élevée, le pharmacien Anastasios Anagnostopoulos n’a fait aucune vérification. Dès le deuxième comprimé, le patient est devenu incohérent et hospitalisé d’urgence pour une intoxication au Métadol, nécessitant 12 jours pour évacuer le médicament de son système.

Des noms qui se ressemblent

Un enfant de 12 ans qui devait recevoir du leucovorin pour contrôler une maladie inflammatoire s’est retrouvé avec du Leukeran, un puissant médicament, rarement utilisé, pour traiter les enfants dans un cadre de chimiothérapie anticancéreuse. L’erreur de la pharmacienne Catherine Rufiange-Deslauriers, en 2014 à Beauharnois, s’est répétée deux fois avant qu’elle soit décelée.

Un homme de 55 ans a reçu du pharmacien Thomas Chung du Micronor au lieu de Monocor en 2014. Mais alors que ce dernier soigne les maladies du cœur, le quinquagénaire a ingéré un contraceptif destiné aux femmes.

Photo d’archives

Des erreurs qui se répètent

Au moins sept dossiers pour négligence devant le Conseil de discipline impliquent le méthotrexate. Dangereux, il est administré à petites doses pour le traitement de l’arthrite et à doses élevées pour combattre le cancer. Cependant, plusieurs pharmaciens font l’erreur de donner une pilule par jour à des patients qui devraient n’en prendre qu’une par semaine.

Résultats, certains en sont morts, mais d’autres ont aussi abouti à l’hôpital, gravement malades.

Par exemple, à Laval, le patient de la pharmacienne Zahra Jafarzadegan s’est présenté à l’Hôpital Sacré-Cœur en 2014, délirant et vomissant du sang. Après deux semaines à prendre ce médicament tous les jours, en 2017, le patient de Sofia M’Seffar, à Gatineau, développe des ulcères et des champignons dans la bouche, incapable d’avaler.

En 2019, le pharmacien Tarek El-Gharib, à Laval, s’est trompé de dosage. « Le Conseil ne peut malgré tout s’empêcher de constater le trop grand nombre de cas où les pharmaciens ont été condamnés pour une négligence dans le dosage du méthotrexate », peut-on lire dans le jugement.

Des crises d’épilepsie plus fréquentes

À Trois-Rivières, un patient lourdement handicapé et prenant plusieurs médicaments a subi une intoxication au Tegretol, à la suite d’une erreur de la pharmacienne Jessyka Blouin, en 2019. Elle lui a remis deux comprimés à prendre deux fois par jour, au lieu d’un seul.

Le Tegretol est un médicament utilisé contre le trouble bipolaire ou l’épilepsie, qui « nécessite un niveau d’attention élevé, une surveillance étroite », selon l’Ordre.

L’erreur a eu de lourdes conséquences sur le patient vulnérable, qui a vu sa santé décliner. « Les crises d’épilepsie, qui ne se manifestaient que le soir, se manifestent le jour aussi. Il perd en autonomie. Alors qu’il pouvait marcher, il doit utiliser un fauteuil roulant. Il souffre d’incontinence [...] » rapporte le jugement.

