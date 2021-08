Une nouvelle création de Louise Lecavalier lancera la 25e saison de l’Usine C

Pas moins de 14 oeuvres se partageront l’affiche de la 25e saison de l’Usine C, qui en profitera pour inaugurer ses nouveaux espaces de diffusion après un an de rénovations.

Le programme 2021-2022 de l’établissement montréalais dédié aux arts vivants commencera avec «Stations» (dès le 17 septembre), une autre exploration intense et intime en solo orchestrée par Louise Lecavalier.

Suivra «anctoral 21», la 4e Biennale internationale des arts et des écritures contemporaines (du 5 au 9 octobre). Dans une formule revampée brilleront la littérature, le théâtre, la danse, la performance, les arts numériques et visuels, en plus du cinéma.

La saison se conclura par la présentation de «The Rise of the BlingBling - La Genèse» (du 17 au 21 mai 2022), une relecture originale du Nouveau Testament où l’esthétique pop primera.

Entre tout ça, le public aura bien d’autres occasions de saluer le talent d’une kyrielle d’artistes comme Marie Chouinard, qui reprendra «Le Sacre du printemps» (du 8 au 11 décembre) s’intéressant à l’entrée de la danse dans la modernité.

La rétrospective de cette année sera consacrée à Daina Ashbee, une jeune chorégraphe hollandaise et métis dont l’esthétisme de ses oeuvres ne passe pas inaperçu sur la scène mondiale. Ses pièces «Unrelated», «Pour», «When The Ice Melts, Will We Drink The Water?» - primées à Montréal et New York - revivront ici.

Les billets pour le spectacle «Stations» de Louise Lecavalier sont en vente à l’adresse usine-c.com. Pour la mise en vente des places afin d’assister aux autres créations, l’Usine C préfère attendre les détails du passeport vaccinal.