Vaccin contre la COVID-19: 3e dose recommandée en France pour les plus de 65 ans

PARIS, France | La Haute autorité de santé française (HAS) a recommandé mardi une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 à toutes les personnes de 65 ans et plus ainsi qu’à celles présentant des risques de développer des formes graves du coronavirus.

«Après avoir analysé les données disponibles, la HAS propose une dose de rappel avec un vaccin à ARNm [Pfizer ou Moderna, NDLR] pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de développer des formes graves de la COVID-19», indique l’autorité dans un communiqué.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé lundi soir une prochaine campagne de rappel vaccinal pour ce public, plus large que prévu, tout en disant attendre une confirmation de la HAS.

Le 12 août, le ministère de la Santé avait confirmé une campagne de rappel (troisième dose pour les personnes ayant déjà reçu deux injections, une deuxième pour celles qui n’avaient eu besoin que d’une seule dose) pour environ cinq millions de personnes: les résidents d’EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et d’unités de soins de longue durée, les personnes de plus de 80 ans vivant «à domicile», ainsi que les malades «à très haut risque de formes graves» de COVID-19 et les patients «immunodéprimés».

Il avait ensuite «saisi la HAS, le 18 août 2021, sur l’opportunité d’étendre à d’autres populations cette campagne de rappel», précise l’autorité dans son communiqué.

Les comorbidités pouvant augmenter le risque de développer des formes graves de la COVID-19 (diabète, obésité, etc.) concernent une population beaucoup plus large que les personnes «à très haut risque», expression qui fait référence à une liste restreinte de maladies.

«On pourrait démarrer début septembre», a avancé lundi Olivier Véran, tout en précisant qu’«il y aurait forcément un délai d’au moins six mois entre la deuxième et la troisième injections».

Pour la HAS, «la priorité pour les prochaines semaines est de tout mettre en œuvre afin d’augmenter la couverture vaccinale, en particulier dans la classe d’âge des plus de 80 ans, pour laquelle la couverture vaccinale complète reste insuffisante (79,9%)».

L’autorité propose de «simplifier le parcours vaccinal» des personnes concernées «en administrant le vaccin contre la grippe et celui contre la COVID-19 de manière concomitante» à partir de fin octobre.

La HAS recommande aussi une dose de rappel avec un vaccin ARNm pour les personnes qui ont eu le vaccin à dose unique Janssen, et elle recommande ce rappel «à partir de quatre semaines après la première injection».

