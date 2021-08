PRESCOTT, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Prescott, survenu le 29 juillet 2021, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de madame Denise St-Pierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard (feu Ginette Desjardins), Sandra, France (François Leblanc) et Christian (Julia); ses petits-enfants Elisabeth, Clémence, André et Ian; sa soeur Mariette Lavoie; ses belles-soeurs; neveux et nièces.La famille vous accueillera le dimanche 29 août 2021 de 13h à 17h au complexe