BELLARD-DESCENT

(née Robidoux), Pierrette



À Laval, le 18 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Pierrette Robidoux, épouse de Monsieur Jacques Descent.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Paul Bellard et Pierre Bellard (Josée Daoust), son petit-fils Jérémie Bellard, sa soeur Yolande Robidoux, son frère Roger Robidoux, ainsi que plusieurs parents et amis.Elle laisse également dans le deuil ses collègues et amis d'Air Canada.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.