MAHER, Roger

À Laval, le 4 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Roger Maher, époux de Marie-Paule Laporte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil la famille de son fils feu Richard (Sylvie), sa fille Nathalie (André) et ses petits-enfants Ludovic (Gabrielle), Élodie, Alexis, William (Aurélie), Léa. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs Madeleine, Nicole et Lyse, son beau-frère Paul ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 août 2021 à 11 heures en l'église St-Elzéar, 16 boul. St-Elzéar Est, Vimont, Laval. La famille recevra vos condoléances à partir de 10 heures à l'église. L'inhumation suivra au cimetière St-Henri de Mascouche.