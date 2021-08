RYAN, Patrick



Paisiblement, entouré de sa famille, est décédé le 18 août 2021, à l'âge de 89 ans, monsieur Patrick Ryan. Ingénieur de profession, il a gradué de la Polytechnique de Montréal en 1955. Il était le fils de feu Wilfrid Ryan et de feu Yvonne Savoie.Il laisse dans le deuil son épouse madame Andrée Lasalle, ses enfants: Patricia (Michel Lapointe), Daniel (Monique Dupras), Sylvie et Alain (Nadine Proulx), ses petits-enfants: Karina, Véronique, Jean-Michel, Alexandre et Olivier, ses arrière-petits-enfants: Karielle, Mickael, Frédéric, William et Félix. Également, il laisse de nombreux, neveux, nièces, parents et amis.Monsieur Patrick Ryan sera exposé à la680, DE LA MADONEMONT-LAURIERle jeudi 2 septembre de 19h à 21h ainsi que le vendredi 3 septembre à compter de 10h.Les funérailles seront célébrées en l'église Cathédrale, le vendredi 3 septembre 2021, à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Fourvière.Lade Mont-Laurier à qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.