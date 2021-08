DUBÉ, Frère Joseph M., O.S.M.



Mercredi, 18 août 2021, vers 9h00, à Montréal, est décédé frère Joseph M. Dubé, frère prêtre de voeux solennels, fils de la Province servite canadienne, de famille au couvent de Saint-Donat de Montréal, Québec. Il avait 71 ans, dont 38 ans de profession religieuse dans notre Ordre.Né le 27 juin 1950 à Lac-Humqui, Québec, il était le fils de Siméon Dubé et de Gabrielle Bernard, membre d'une famille de 13 enfants.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Aline (feu René Boisvert), feu Stella (Léon Lussier), Bernard (Fleurette Bouchard), Gérard (Jean Adams), feu Rosanne, feu Rosario (Michèle Lemaire), Régina, Bernadette (François Corbeil), Vincent (feu Huguette Poirier), Louis (Nicole Rouillard), Gratien (Thérèse Poirier) et Mario, ses confrères en communauté ainsi que d'autres parents et amis.Il fut curé à la paroisse Saint-Majorique (Gaspé) (1989-1990). Assigné ensuite au couvent Saint-Donat à Montréal, Qc, il fut d'abord vicaire paroissial (1990-2003), puis curé (2003-2021) à cette paroisse homonyme.Son corps sera exposé dans l'église Saint-Donat [6805 rue de Marseille (coin rue Arcand), Montréal, Qc, H1N 1M6], le vendredi, 27 août 2021, de 19h00 à 21h00 et le samedi 28 août 2021, de 9h45 à 10h55. Ses funérailles seront célébrées à 11h.