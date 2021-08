DIEUMEGARDE, Marguerite



Au CHUM de Montréal, le 24 mai 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Marguerite Dieumegarde, épouse de feu Jean Juneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants nés d'un précédent mariage avec feu Claude Miron, Daniel (Aline Bouchard), Serge (Lise Vigeant) et Denis (Sylvia Poulin), ses petits-fils Philippe et Marc-André, ainsi que parents et amis, sans oublier sa chatte Loulou.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 29 août 2021 de 14 h à 17 h. Une cérémonie y sera célébrée dès 16 h 00.