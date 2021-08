CHARTRAND, Marielle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Marielle Chartrand, survenu le 23 juillet 2021, à l'âge de 77 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Karell), Chantal (Allan), Philippe (Maria) et Bruno (Joanny), ses cinq petits-enfants : Alexandre, Laurianne, Mathieu, Marie-Pier et Catherine ainsi que leurs compagnes et compagnons, ses soeurs : feu Nicole et Colette, ses frères Pierre, Paul, feu André, Claude et feu François, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 octobre 2021 de 18h à 21h à la :Les funérailles auront lieu le samedi 16 octobre 2021 à 11 h en l'Église Saint-Sylvain, 750 boul. Saint-Sylvain, Laval, Qc, H7E 2X3. L'inhumation suivra au cimetière Saint-François d'Assise à Montréal à 13 h 40.Prière de ne pas envoyer de fleurs mais transmettre vos témoignages de sympathie par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Eustache pour les bons soins.