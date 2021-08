PICHÉ, Jacqueline



Le 10 août 2021, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Jacqueline Piché, épouse de feu M. Ronald Marcoux.Elle laisse dans le deuil sa soeur Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille proche se réunira en toute intimité.